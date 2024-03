Difficile accesso dei disabili alla stazione, Besio: "Savona rientra nel circuito con assistenza 24 ore su 24"

Ha fatto discutere la denuncia di una persona disabile che nei giorni scorsi non è riuscita ad accedere ai binari della stazione Mongrifone di Savona.

"Come Consulta inclusione accoglienza benesser-ci - spiega Besio – si informa che RFI ha istituto il servizio Sale Blu per l'assistenza ai viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità. 16 Sale Blu coordinano accoglienza e organizzazione di un circuito di oltre 350 stazioni e Savona è una di queste stazioni. La Sala Blu più vicina a Savona è Genova Piazza Principe. Le Sale Blu sono aperte tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 6:45 alle 21:30 e forniscono informazioni e prenotazioni per i servizi di assistenza, che possono essere erogati in tutte le stazioni del circuito, 24 ore su 24”.

I servizi gratuiti consistono in assistenza come l'accoglienza in stazione in un punto di incontro concordato o, per i viaggiatori in arrivo, al posto occupato a bordo treno; accompagnamento in stazione e bordo del treno in partenza al posto assegnato o dal treno di arrivo all’uscita della stazione o, per chi prosegue il viaggio, a bordo di altro treno.

“I servizi di assistenza – prosegue Besio - sono rivolti a persone con problemi agli arti, anche temporanei, o persone con difficoltà di deambulazione; su sedia a rotelle, con disabilità visive o uditive, persone anziane, donne in gravidanza e persone con disabilità cognitiva. In caso di non autosufficienza del viaggiatore per cui sono richiesti i servizi di assistenza, questi potrebbero essere subordinati alla presenza di un assistente personale in stazione o di un accompagnatore durante il viaggio”.

Le prenotazioni possono essere effettuate, durante gli orari di apertura delle Sale Blu (dalle ore 6:45 alle 21:30 tutti i giorni, festivi inclusi), rivolgendosi all'impresa con cui hai scelto di viaggiare oppure recandosi di persona presso una delle Sale Blu oppure telefonando al: numero verde gratuito raggiungibile da telefono fisso in Italia: 800 90 60 60; numero nazionale a tariffazione ordinaria raggiungibile da telefono fisso e mobile e dall’estero +39 02 32 32 32.

Nelle stazioni “fast” (elenco sul sito di Ferrovie) la prenotazione può essere effettuata fino a un'ora prima della partenza del treno per servizi di assistenza tra le 7,45 e le 22,30 e almeno 12 ore prima per servizi di assistenza tra le 22,31 e le 7,44. In tutte le altre stazioni del circuito (stazioni standard) la prenotazione deve essere effettuata con almeno 12 ore lavorative di anticipo, considerando come lavorative le ore di apertura delle Sale Blu.

Le informazioni al sito Rfi, sezione accessibilità.