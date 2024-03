Fior d’Albenga 2024, "Un viaggio nella magia": è arrivato il treno di Harry Potter

La magia continua ad Albenga, con l’edizione 2024 di Fior d’Albenga, che anno dopo anno alza l’asticella delle aspettative, in particolar modo dei più piccoli.

E in queste ore, la “magia” sta prendendo concretamente forma nel centro storico di Albenga, in piazza San Michele, dove l’aiuola principale sarà dedicata a Harry Potter: dopo la posa del binario 9 e ¾, è arrivata proprio stamani (25 marzo) la locomotiva e il vagone di un vero treno storico, grazie alla collaborazione con il museo nazionale dei trasporti di Spezia e di Taggia, il Dopolavoro Ferroviario e lo staff tecnico di RFI stazione di Albenga. Sarà il treno espresso per Hogwarts!