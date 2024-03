Santi su Villa Zanelli: "Da Arboscello critiche sterili. Il centrosinistra ha lasciato andare in decadenza l'immobile"

Il consigliere regionale Roberto Arboscello ha avuto belle parole per il recupero di Villa Zanelli ma non per il suo utilizzo pubblico. In base alla convenzione che era stata firmata dalla giunta Caprioglio è infatti accessibile al pubblico solo per pochi giorni all'anno e in specifiche occasioni.

"Dispiace che un esponente del Pd come Roberto Arboscello che stimo anche per alcune sue iniziative - dichiara Pietro Santi - abbia preso il vizio tipico della sinistra di criticare e polemizzare senza motivo. Quando è la sinistra al governo , alla guida di una città o di una regione non fa niente. Quando è il centrodestra a fare qualcosa arrivano subito le critiche sterili e inutili e che non hanno nulla a che fare con la realtà".

Il recupero di Villa Zanelli era stato avviato dalla Regione sotto la giunta Caprioglio. "Siamo stati noi ad approvare quel progetto - prosegue Santi - Villa Zanelli oggi è un uno splendido edificio Liberty che stava andando in malora ed era in abbandono da decenni; le giunte di centrosinistra, regionali e comunali, se ne erano dimenticate e l'avrebbero lasciata in quelle condizioni forse ancora per anni. Ora è tornata ad essere il gioiello del Liberty nuovamente fruibile".

"Dopo decenni di degrado e abbandono - conclude Santi - sono state la precedente amministrazione di Savona e quella regionale di Toti a intervenire su quell'edificio storico e riportarlo ad essere un gioiello del liberty. Non va bene neanche adesso?"