Colpo di coda dell'inverno in Val Bormida: pioggia, freddo e qualche fiocco di neve

Dopo alcuni giorni dal sapore primaverile, il freddo ha abbracciato nuovamente la Val Bormida con un colpo di coda dell'inverno, portando con sé pioggia, freddo e qualche fiocco di neve.

La dama bianca ha fatto capolino principalmente in Alta Valle, senza creare particolari disagi alla viabilità. I tetti delle case e i campi si sono imbiancati, conferendo un fascino unico al paesaggio. Sul monte Monte Settepani (Osiglia), alle ore 7.30, la quota neve ha raggiunto i 18 centimetri.

Le previsioni per le prossime ore in Liguria: oggi, martedì 26 marzo, precipitazioni diffuse in estensione da Ponente di intensità debole o al più moderata, con cumulate ovunque significative. Quota neve in calo su D fino a 600-800 m al mattino con deboli nevicate a quote collinari e sulle cime; non si escludono spolverate sui valichi autostradali (A6). Su ABDE venti da Nord, Nord-Ovest 60-70 km/h con rinforzi e raffiche 80-90 km/h su crinali, capi esposti e sbocco valli; su C venti da Nord-Est in rotazione da Sud-Est 50-60 km/h; calo dei venti la sera. Mare molto mosso su A.

Domani, mercoledì 27 marzo, deboli piogge diffuse accompagnate in mattinata da rovesci o temporali al più moderati; lento esaurimento dei fenomeni da Ponente dalle ore centrali con cumulate ancora significative su CE. Moto ondoso in aumento con mareggiata di Libeccio, localmente intensa la sera su tutte le coste. Venti in rinforzo da Sud-Ovest fino a 50-60 km/h su A dal pomeriggio e su C la sera.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.