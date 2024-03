Varazze, avvistata la carcassa di una balenottera minore sotto Lungomare Europa

L'avvistamento è avvenuto in mare in Lungomare Europa nei pressi della Villa Araba. Si tratterebbe di un cetaceo giovane. La lunghezza è stimata sui 3-4 metri.

Nel luglio del 2023 si era spiaggiata la carcassa di un capodoglio. L’animale, lungo circa 12 metri, era arrivato sulla costa già morto ed in avanzato stato di decomposizione dopo essere stato avvistato tra il comune varazzino e Arenzano dall'associazione Menkab.

"L'amministrazione è informata, si è subito attivata per il monitoraggio di questa situazione che si è verificata nelle tarde ore del pomeriggio. La protezione civile è a supporto sul posto e li ringrazio. Siamo in contatto con gli esperti dell'istituto zooprofilattico che sono in monitoraggio sulla carcassa - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - Purtroppo visto che si è verificata in tarda serata la situazione non è di facile gestione ma è costantemente in aggiornamento".