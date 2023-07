Un capodoglio morto e in evidente stato di decomposizione spiaggiato a Varazze

" Ieri al rientro dall’uscita di monitoraggio per i progetti Catodon e Clic è stato avvistato e osservato questo esemplare di capodoglio morto e - come si osserva dalle foto - anche in un già evidente stato di decomposizione, che ha purtroppo reso difficile anche una migliore osservazione o eventuale raccolta di campioni. Questo avrebbe permesso di comprendere meglio caratteristiche dell’individuo (con analisi genetiche) ed eventuale riconoscimento della causa di morte ". A darne notizia è l'associazione "Menkab, il respiro del mare".

"L’esemplare non sembrava mostrare ferite da impatto per quel che è stato possibile osservare e il team ha effettuato tutte le foto necessarie per stimare le dimensioni e tentare di identificarlo - aggiungono dall'associazione - Vista la relativa vicinanza a costa di questo ritrovamento, ricordiamo che esiste la possibilità del suo spiaggiamento sul nostro litorale ed essendo in stagione turistica ecco alcune informazioni: in caso di ritrovamento della carcassa chiamare subito il 1530 (Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera che potrà provvedere a far partire la catena di intervento) spiegando posto e luogo; non toccare assolutamente nulla (non si può sapere la causa della morte di questo esemplare ma in ogni caso ricordiamo che esista sempre la possibilità di trasmissione di malattie). Questa cosa sarà resa più facile rispetto ad altri spiaggiamenti, immaginando l’odore che si potrebbe percepire".