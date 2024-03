Savona, il 4 aprile l'assemblea cittadina del Pd. Anselmo: "Un direttivo snello e rafforzamento del legame tra eletti e iscritti"

Le priorità del futuro segretario sono un rafforzamento dei legami del partito con circoli e iscritti intensificando le occasioni di incontro e di confronto, di pari passo con le attività del direttivo che sarà notevolmente ridotto nel numero dei suoi componenti. Un lavoro che per il futuro vuole essere insieme unitario, superando lo schema delle mozioni contrapposte interne al partito, per rafforzare partito che è riuscito a riprendere Palazzo Sisto con la giunta Russo dopo la parentesi di centrodestra.

“Se verrò confermato – spiega Anselmo - il mio intervento ricalcherà quello fatto nei circoli per una maggiore presenza sul territorio cittadino. Per fare ripartire il Partito Democratico dobbiamo potenziare e rafforzare la presenza sul territorio cittadino. Attività sul territorio, incontri nei i circoli di Savona con gli iscritti un maggiore legame tra il territorio e gli eletti in consiglio comunale e in giunta sono richieste che richiesta che ci vengono direttamente dagli iscritti. Sarà una segretaria snella con 6 persone più il sottoscritto, invece delle circa venti precedenti; ognuno avrà delle deleghe chiare”.