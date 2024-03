Roccavignale cerca un gestore per il "Bar del Cuore", domande entro il 12 aprile

I lavori per la costruzione del bar

Il comune di Roccavignale è alla ricerca di un gestore per il "Bar del Cuore", situato in località Girogrande della frazione Strada. Il servizio prevede la somministrazione di alimenti e bevande nel fabbricato in legno, destinato a essere un luogo di ritrovo e aggregazione.

L'operatore commerciale selezionato dovrà gestire diverse utenze, compreso il pagamento del canone TARI, la volturazione del contatore dell'energia elettrica (al quale sono collegate le utenze elettriche delle telecamere di videosorveglianza e della pubblica illuminazione), la volturazione del contatore per il servizio idrico e il pagamento del canone per la fognatura. Inoltre, sarà responsabile della pulizia dell'area, della raccolta dei rifiuti abbandonati e della manutenzione del verde circostante, che si estende su circa 5000 mq.

Il comune richiederà al gestore selezionato il pagamento di un canone mensile di 400 euro, oltre a una fideiussione di 10mila euro e agli oneri SIAE a carico dell'operatore stesso.

"L'iniziativa avviata in via sperimentale non avrà carattere di continuità negli anni successivi al periodo indicato (2024/2025). Questo permetterà di valutare l'impatto turistico e commerciale sul territorio comunale, considerando anche la prossima realizzazione dell'impianto a fune "Zip Line" nell'adiacente località Poggio", fanno sapere dall'amministrazione comunale.

Il rapporto commerciale tra il comune e il gestore del bar potrà essere concluso con un preavviso di 90 giorni da parte del municipio, senza che il gestore possa pretendere indennizzi o riconoscimenti di alcun genere.

Gli interessati possono presentare la comunicazione scritta di interesse tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.roccavignale.sv.it o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Roccavignale entro le ore 12 di venerdì 12 aprile. L'inaugurazione è prevista per il 15 giugno.