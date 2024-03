Scritte ingiuriose sui muri di Cisano sul Neva, anche sul Municipio: "Comune mafioso"

È una mattina amara per gli abitanti di Cisano sul Neva, un risveglio intriso di indignazione e sgomento.

Il paese si è improvvisamente trovato di fronte a un attacco vandalico: alcune scritte offensive come "Comune mafioso" e "Voi la uccidente, voi la seppellite" sono comparse sui muri del municipio e sulle facciate di alcune abitazioni private.

Il sindaco Massimo Niero, che al momento non ha voluto rilasciare dichiarazioni, è in procinto di sporgere denuncia ai carabinieri. Il paese è coperto dalla videosorveglianza, quindi verranno esaminate le immagini per cercare di risalire ai colpevoli.

Sul posto sono stati mobilitati anche gli specialisti dei carabinieri da Alassio per la campionatura della vernice.