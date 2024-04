Cisano, trattamento sanitario obbligatorio: sarebbe il vandalo che ha imbrattato i muri del paese

Pomeriggio di Pasqua molto movimentato a Cisano sul Neva, dove i militi della Croce Bianca di Albenga e successivamente della Croce Rossa di Loano sono intervenuti a casa di un uomo in evidente stato di agitazione. L’allarme è scattato anche per i Carabinieri e per i sanitari, questi ultimi giunti sul posto a bordo dell’automedica.

E' stato svolto un lavoro paziente e certosino per calmarlo durato diverse ore, sino al momento in cui si è imposta la necessità di trasferirlo all’ospedale San Paolo di Savona per trattamento sanitario obbligatorio.

L’uomo potrebbe essere collegato allo scempio vandalico degli ultimi giorni in differenti zone di Cisano sul Neva che aveva come bersaglio il sindaco Massimo Niero.