Frana del Santuario, ok a nuove fermate e corse di Tpl Linea

Sono arrivate le autorizzazioni dalla Provincia di Savona in merito alle richieste di TPL Linea per migliorare e implementare il servizio navetta istituito per la frana al Santuario di Savona a seguito dello stop alla viabilità sulla strada provinciale n° 12.

In questi giorni di fase sperimentale sono proseguiti i contatti e le verifiche tecniche dell’azienda di trasporto savonese con Provincia e Comune di Savona per integrare e modificare il servizio venendo incontro alle esigenze dell’utenza.

In particolare i due parcheggi di interscambio sono serviti dalle fermate della navetta, con tutti gli orari di passaggio.

Inoltre, dopo le analisi di movimentazione, è stato approvato anche un potenziamento delle corse.

Ecco le complessive modifiche al servizio :

- prolungamento di tutte le corse previste dal Programma di Esercizio con destinazione Cimavalle, sino al fronte frana. La modifica, oltre ad aumentare il servizio offerto agli utenti residenti in prossimità del movimento franoso, potrebbe agevolare l’utilizzo dei parcheggi di interscambio, individuati nei pressi del cimitero e del campo sportivo;

- al fine di consentire un collegamento per gli studenti residenti a monte della frana e frequentanti la scuola elementare del Santuario, prolungamento sino al fronte frana della corsa in partenza dalla Stazione FF.SS. di Savona delle ore 7:25;

- incremento delle corse aggiuntive svolte dal servizio navetta integrativo in coincidenza con le seguenti partenze da Savona - giornate feriali: partenze dalla Stazione FF.SS. alle ore 7:25 - 8:25 – 12:05 – 13:40 – 17:50; giornate festive: partenza dalla Stazione FF.SS. alle ore 18:10.

