Savona, multe per le auto in divieto di sosta nei pressi della frana del Santuario. Scatta la polemica

"Dovrebbero risarcirmi per la vita che mi e ci stanno facendo fare e mi fanno anche la multa per aver lasciato l'auto lato fiume, peraltro oltre la fermata della corriera dove avevano detto che si poteva parcheggiare?".

La protesta arriva sui social dove una residente del Santuario, nella zona a monte della frana che ha tagliato in due il quartiere, aveva parcheggiato l'auto per fare il pezzo a piedi e raggiungere la parte alta della via.

"Ma vogliono fare soldi anche sulle disgrazie? - prosegue la persona multata - Che provino loro a salire a piedi dopo una giornata di lavoro, con borse della spesa, pacchi e pacchetti che devi portarti dietro perché a pranzo non puoi salire. Sotto l'acqua magari! Dopo una settimana o mettono navette ogni cinque minuti o riparano la strada".

Uno sfogo dettato dall'amarezza di chi vive in prossimità del tratto di strada franato, con difficoltà a fare normali azioni quotidiane come andare al lavoro, fare la spesa, portare i figli a scuola o il genitore anziano a fare una visita.

Per rendere più agevoli i collegamenti per i residenti sono state istitutite delle navette giornaliere di Tpl, sono 18 le corse giornaliere aggiuntive del servizio navetta a monte della frana: nove in andata e nove in ritorno. A valle il trasporto pubblico locale segue la linea ordinaria, ovvero dalla stazione FF.SS. di Savona fino al civico 52/B di via Cimavalle.

Per consentire le manovre delle navette sulla strada è stato posto il divieto di fermata dalla progressiva Km. 5+500 alla progressiva km 5+650 lato fiume; il divieto di fermata nelle aree evidenziate come “area di manovra bus” e utilizzate a anche all’accesso al cantiere una a monte e una a valle del movimento franoso mentre la sosta è stata osta consentita, solo nell’area di manovra a monte del movimento franoso, esclusivamente a un mezzo di soccorso e un autobus per effettuare il servizio di linea e gli spazi sono stati contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale.