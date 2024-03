Savona, convenzione tra Comune e Caritas per un progetto di "housing first" rivolto a persone fragili e senza fissa dimora

Il Comune di Savona, in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario, è risultato beneficiario delle risorse richieste per un importo di 710mila euro, sulla "Linea di Investimento 1.3.1", per favorire la realizzazione di interventi di housing temporaneo per senza dimora e persone fragili.

Lo scorso anno il Comune ha poi avviato un'istruttoria pubblica per individuare soggetti del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità alla coprogettazione, al quale è arrivata l'unica proposta da parte di Fondazione Diocesana - Comunità Servizi Onlus - Caritas Savona che metterà a disposizione la porzione di immobile di via Mistrangelo.

Nell'unità abitativa di via Mistrangelo saranno realizzati 8 mini alloggi (4 monolocali e 4 bilocali) che potranno accogliere fino a 12 persone senza dimora o in grave disagio abitativo, singoli o nuclei familiari. In base al progetto, sarà garantita l'accoglienza per il tempo minimo previsto pari a 6 mesi per almeno 10 beneficiari e si prevede di destinare uno dei monolocali all'accoglienza di persone dimesse da ospedali o strutture sanitarie con l’accompagnamento di personale socio sanitario dedicato. Gli alloggi avranno accesso ed ascensore privato, zona lavanderia al piano terra e la presa in carico.