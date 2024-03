50 anni di impegno nella ristorazione, ad Egidio Orefice l’attestato di benemerenza del Comune di Pietra Ligure

Il Comune di Pietra Ligure ha celebrato uno dei suoi esercenti più longevi. Nella giornata di ieri, infatti, l'ente guidato da Luigi De Vincenzi ha premiato Egidio Orefice.

"Con l’Assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella, abbiamo conferito a Egidio Orefice l’attestato di benemerenza del Comune di Pietra Ligure per i suoi 50 anni di ininterrotta attività nel campo della ristorazione - ha dichiarato il primo cittadino -Una lunga storia di professionalità e ospitalità che vede coinvolta tutta la famiglia e che, ormai da tempo, dà il meglio di sé nel il ristorante 'Da Max' in via Don Giovanni Bado/Lungomare XX Settembre".