"Insieme per Carcare": "Crescono i costi per i servizi di raccolta rifiuti. Variazione di bilancio per coprire le nuove spese"

"Ieri sera a Carcare in Consiglio comunale, con l'approvazione della variazione al bilancio di previsione arriva il primo aumento dei costi per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Un aumento per ora indiretto, perché non gravera' per quest'anno sulla bolletta domestica ma, verrà pagato da tutti i carcaresi e solo nei prossimi anni verrà conteggiato in TARI a ciascuno di noi".

A dichiararlo è stato il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare", che ha motivato il suo voto contrario alla variazione di bilancio.

"Siamo invece ancora in attesa della determinazione delle tariffe TARI del 2024, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, manca il piano finanziario e quindi non ancora approvate in consiglio. Non è detto che ci riservino altre sorprese, come quella di ieri sera, difficilmente mascherabili in bolletta facendo un semplice raffronto".

"Ad oggi la politica attuata è quella del taglio dei servizi di ritiro degli sfalci, per compensare il maggiore spazzamento strade", conclude l'opposizione. La gestione del verde potrebbe diventare estremamente delicata con l'arrivo della stagione calda, considerando che i cittadini sono già insoddisfatti del cambiamento nel sistema relativo alla raccolta dei cassonetti per gli sfalci delle abitazioni private con giardino.