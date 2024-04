Mallare 2024, Flavio Astiggiano scioglie le riserve e si ricandida a sindaco

Flavio Astiggiano si ricandida a sindaco di Mallare, confermando così la sua volontà di proseguire il percorso intrapreso cinque anni fa.

"La decisione è stata presa. Stiamo lavorando alla formazione del gruppo che sarà caratterizzato dalla continuità con alcuni nuovi inserimenti", commenta Astiggiano.

Una scelta motivata dalla determinazione a portare avanti i progetti avviati durante il primo mandato e a presentarne di nuovi per favorire lo sviluppo futuro del comune.

"Il lavoro non è ancora completo. Abbiamo dei progetti in corso, altri sono pronti per essere presentati attraverso vari bandi", conclude Astiggiano. "Io e il mio gruppo siamo desiderosi di continuare ad aiutare il nostro paese".