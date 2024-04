Elisoccorso notturno al ‘San Paolo’ di Savona, l’assessore regionale Gratarola: “A oggi non opportuno per logistica interna e relazione dell’Enac”

Quando gli elicotteri potranno volare anche la notte da a per l’ospedale ‘San Paolo’ di Savona?

La domanda, per il momento, resta senza risposta. Il tema è tornato di stretta attualità con l’interrogazione presentata in consiglio regionale dal consigliere Roberto Arboscello (PD) con l’intento di chiedere aggiornamenti su una pratica che si trascina da diversi anni senza trovare, però, l’esito sperato.

“Dal luglio del 2022 l’elisoccorso di Albenga ha iniziato a operare anche la notte con 13 siti operativi, le statistiche dicono che nella zona del savonese gli interventi si sono svolti al 96,3% in diurno - così ha risposto all’interrogazione l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola - Asl2 dal 2020 ha svolto alcune valutazioni sulla piazzola e sui lavori necessari per l’adeguamento agli standard Enac e, su indicazioni del consulente, sono stati effettuati lavori di adeguamento e di manutenzione per renderla conforme. Valutata l’attività sanitarie, a oggi non si è ritenuto opportuno avviare il volo notturno anche per via del forte impatto sulla logistica interna dell’ospedale oltre alla relazione dell’Enac per le zone adiacenti”.

“Prendo atto che a oggi non è abilitato e non è autorizzato, la cosa mi lascia perplesso - ha risposto Arboscello - quando, nel 2020, ho iniziato la mia attività in consiglio regionale già si parlava della piazzola e di adeguarla per il volo notturno. Nel 2022 sono stati fatti i lavori di adeguamento, dal 2022 a oggi sono passati due anni”.