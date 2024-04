Cane investito da un'auto ad Albisola, i proprietari cercano testimoni

Un cane è stato investito lo scorso 25 marzo in via Turati ad Albisola Superiore e i proprietari sono alla ricerca di testimoni.

"In data 25/03 intorno ore 9.30 circa in via Turati, sulle strisce pedonali di fronte alla tabaccheria è stato investito un cagnolino nero. Chiunque avesse informazioni da darci circa la vettura coinvolta può gentilmente contattarci ai numeri 3472327709 e 3355396484, per poterci permettere di rintracciare la persona che ha compiuto il fatto. Grazie per chiunque ci aiuterà" spiegano nella locandina.