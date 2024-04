L’8 aprile ci sarà l’eclissi solare totale: potrebbe essere visibile la cometa 12P/Ponso-Brooks

Lunedì 8 aprile ci sarà un’eclissi solare totale, visibile solo dall’America del Nord. In Europa ci dovremo accontentare di seguire l’evento in diretta internet, infatti molti siti lo trasmetteranno online.

Il fenomeno inizierà sulle coste orientali del Messico alle ore 19:07 (ora italiana), attraverserà poi 14 stati degli USA (Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kentacky, Illinois, Tennessee, Indiana,

Ohio, Michigan, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire, Maine) per poi terminare in Canada, attraversando le provincie dell’Ontario, del Quebec, fino a quella di Terranova e Labrador alle ore 20:46 (sempre ora italiana). In realtà sarebbe ancora possibile osservarla, ma solo come eclissi parziale dalle isole Azzorre fino alle ore 22.

Una particolarità molto interessante è che durante l’eclissi potrebbe essere visibile

una cometa, la 12P/Pons-Brooks che attualmente ha raggiunto la visibilità ad occhio nudo. L’8 aprile dovrebbe essere di magnitudine fra 5,0 e 4,0 e si trova a circa 25° a est del Sole vicino al pianeta Giove. Saranno inoltre visibili i pianeti Mercurio, Venere, Saturno e Marte.

“Lunedì sera terrò una lezione sulle eclissi a Spotorno – spiega Ugo Ghione presidente dell'Associazione Astrofili Orione -, nell’ambito dei corsi dell’Università del Golfo, in cui potremo vedere le prime immagini arrivate dall’America. Mentre sabato 20 aprile, con più calma, analizzeremo i primi dati scientifici presso la libreria Paoline in via Santa Maria Maggiore dalle 14.30 alle 16”.

Sarà possibile seguire l’eclissi QUI, alla sezione “Iniziative astronomiche”.