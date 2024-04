Savona, interpellanza della Lega sullo skate park sui tempi di realizzazione e modalità di progettazione

Ha la firma del consigliere leghista Maurizio Scaramuzza l'interpellanza sullo skate park che il Comune realizzerà all'ex piscina di via Trento e Trieste.

"Le risorse attualmente impegnate per lo studio di fattibilità – scrive Scaramuzza - e conseguente progetto, relativo alla creazione di uno skatepark nel sito della ‘Piscina vecchia’ in piazza Eroe dei Due Mondi erano state aggiudicate dalla precedente amministrazione grazie a un bando del Pnrr e, unitamente a queste risorse, volte appositamente alla riapertura della piscina, c’erano le risorse per il recupero del Palazzo della Rovere e del complesso del San Giacomo".

Scaramuzza spiega poi che la piscina era stata chiusa per evidenti problemi strutturali di inagibilità, per garantire l’incolumità dei cittadini, con l'intento di riaprirla una volta reperite le risorse per la sua messa in sicurezza