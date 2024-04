Vespa Club Cairo Montenotte, un'oasi di passione e goliardia nel ricordo di Gianluca Bogliolo

Nella tranquilla periferia, lontano dal trambusto della città, c'è un luogo speciale dove la passione per la "due ruote per eccellenza italiana" si fonde con il ricordo di un caro amico che se ne è andato troppo presto.

Benvenuti al Vespa Club Cairo Montenotte, un'oasi dove il gusto goliardico dei riders si intreccia con i ricordi di Gianluca Bogliolo, il fondatore del club, scomparso nel 2013 a causa di una malattia incurabile.

Appena si varca la soglia della sala del club, lo sguardo viene catturato dalle pareti tappezzate di fasce di numerosi club, italiani e stranieri, targhe di memorial in fila ordinata, loghi e fotografie. È un vero e proprio santuario per gli appassionati della Vespa, dove ogni dettaglio racconta una storia di dedizione e cameratismo.

Il direttivo, guidato dal presidente Federico Fasolato, il vicepresidente Federico Peretti, il segretario Silvano Timossi, la tesoriera Rosaria Rizzo e il grafico Roberto Garolla, insieme ai consiglieri Tiziano Conti, Marco Gallo, Igor Nervi e Domenico Lobifaro, porta avanti con orgoglio il club.

"Tutto questo è nato grazie a Gianluca Bogliolo - spiega il presidente Fasolato - È stato lui a riunire un gruppo di persone che condividevano la stessa passione per la Vespa. Inizialmente, giravamo semplicemente per divertimento la domenica. Il primo viaggio che abbiamo intrapreso, se così si può chiamare, è stato a Giusvalla. Purtroppo, Gianluca ci ha lasciato a causa di una malattia che lo ha portato via troppo presto. Così abbiamo deciso di portare avanti il suo sogno".

Da allora, il nome del Vespa Club Cairo Montenotte ha fatto il giro d'Italia e del mondo: "Da Udine a Roma ci conoscono tutti, in Australia e Giappone hanno la nostra fascia", aggiunge Fasolato con un sorriso.

Ogni anno viene organizzato il "Memorial Gianluca Bogliolo", un evento che raccoglie amici, appassionati e vespa riders da ogni angolo d'Italia per celebrare l'eredità di Gianluca e condividere la gioia di cavalcare insieme le strade. Inoltre, essendo parte del campionato italiano, il club ospita il raduno nazionale a Cairo Montenotte.

"Nel 2022, abbiamo ottenuto il nono posto su oltre 900 club. Un ragazzo di Noli è arrivato sesto in classifica su 85mila iscritti", aggiunge il presidente Fasolato con orgoglio.

"Con 176 soci attuali, partendo da un gruppo di amici, siamo cresciuti, diventando nel 2020 un club ufficiale - conclude Fasolato - Tutto questo è iniziato da Gianluca, siamo sempre riconoscenti a lui".

E mentre si avvicina il raduno nazionale che si terrà dal 20 al 21 luglio, i preparativi sono in pieno svolgimento. Un programma ricco di tappe nei paesi limitrofi della Val Bormida e il coinvolgimento di eccellenze locali, come l'azienda vinicola "La Vecchia Tenuta" di Alex Moretti e la ditta di Mario Marenco, produttore di acqua minerale e bevande naturali e gassate, promettono un evento indimenticabile per tutti gli appassionati della Vespa.