Finale, Giuseppe Testa lascia la presidenza dell'Associazione Celesia: scenderà in campo alle prossime comunali

Dopo quasi 15 anni, cambio ai vertici dell’Associazione Celesia di Finale Ligure, dove il saggista finalese Giuseppe Testa, uno dei soci fondatori dell’associazione stessa, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di presidente lasciando contemporaneamente anche la carica di direttore editoriale della rivista locale "Il Quadrifoglio".

"Lasciare la Celesia, che ho accompagnato per quasi tre lustri - dichiara l’oramai ex presidente - è stato doloroso. Il cammino condiviso con tanti amici mi ha arricchito non solo di nozioni, ma di insegnanti, affetti e veri legami. Ognuno mi ha insegnato qualcosa, e ciò sarà un bagaglio importante per me".