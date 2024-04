Cengio, messa in sicurezza del ponte Brignoletta: approvato il progetto esecutivo

Il comune di Cengio punta alla messa in sicurezza del ponte Brignoletta sul fiume Bormida. Nei giorni scorsi, la giunta Dotta ha approvato il progetto esecutivo.

Gli studi condotti da professionisti del settore hanno rivelato delle criticità sulla struttura. Ciò ha spinto l'amministrazione comunale a concentrare gli sforzi per garantire che il ponte sia sicuro e percorribile, considerando che rappresenta l'unico collegamento per raggiungere l'omonima località.

Il costo totale dei lavori di messa in sicurezza è stato valutato in 165mila euro. Per sostenere questo importante progetto, l'amministrazione Dotta intende presentare una richiesta di finanziamento, facendo ricorso al bando "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni".

In caso di aggiudicazione del contributo, il comune si impegnerà a contribuire con un cofinanziamento di 15mila euro, mentre la restante somma di 150mila euro sarà coperta dal bando.