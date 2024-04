Savona, in Seminario un convegno su "Eucaristia e Sinodo"

Giovedì 11 aprile alle ore 21 nel Seminario Vescovile monsignor Roberto Repole, 95esimo arcivescovo metropolita di Torino e teologo, interverrà in un convegno sul tema "Eucaristia e Sinodo".

Repole è uno dei membri della Commissione per l'educazione cattolica, la scuola e l'università della Conferenza Episcopale Italiana. In occasione del quinto anniversario dell'elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio è stato curatore della collana in undici volumi "La teologia di papa Francesco".

Il convegno è aperto al pubblico, in particolare a presbiteri, religiosi, religiose, diaconi e membri dell'Assemblea del Sinodo diocesano "Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando".