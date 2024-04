Savona, barriere architettoniche in piazza Diaz, Orsi e Giaccardi: "Quando il Comune adotterà le soluzioni del caso?"

Il caso della barriere architettoniche di piazza Diaz era stato sollevato dal consigliere di PensieroLibero.zero Fabio Orsi durante il sopralluogo precedente alla riapertura della piazza, lo scorso 24 febbraio. E ora torna alla ribalta con un'interpellanza del gruppo consiliare di minoranza.

Orsi aveva fatto notare che non erano stati realizzati tutti necessari interventi di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per l’accesso alla piazza tanto da Via dei Mille quanto da Via Mistrangelo. "In vista dell’allora imminente apertura, l’impresa appaltatrice, presumo su indicazione del Comune - scrivono Giaccardi e Orsi - ha ritenuto di intervenire con piccoli interventi, taluni macroscopicamente inopportuni se non pericolosi, quali ad esempio la realizzazione di una approssimativa rampa di accesso alla piazza - lato Via Mistrangelo".

A quasi 50 giorni da allora Orsi e Giaccardi osservano che da parte dell'amministrazione non si è ancora provveduto "né ad una sistemazione definitiva, né al corretto posizionamento dell’attraversamento pedonale - si legge nell'interpellanza - né alla realizzazione di una corretta rampa di accesso rispettosa della disciplina di legge oltre che di tutti i cittadini non è stato ancora realizzato il percorso guidato per ipovedenti che consenta di accedere alla piazza in assoluta autonomia".

"Nonostante le ripetute segnalazioni e le dichiarazioni - proseguono Orsi e Giaccardi - peraltro non condivisibili, circa la natura temporanea degli interventi e della opportunità, comunque, di procedere all’inaugurazione della piazza, ad oggi non si è ancora intervenuti i pochi operai ancora operanti in altra parte del cantiere non sono impiegati primariamente alla soluzione delle problematiche evidenziate".