Anselmo (Pd): "Il 'Gaslini diffuso' mette a rischio la pediatria savonese"

"Il nostro ospedale San Paolo è sottoposto ad un trattamento che non merita dalla Regione Liguria, il centrodestra sta da anni lavorando per smantellare la sanità pubblica o rendere comunque difficile il lavoro degli operatori, specialmente sul nostro territorio".

Cosi commenta Simone Anselmo. segretario dell'Unione Comunale di Savona, che prosegue: "Come Partito Democratico savonese non possiamo che sostenere quanto affermato in un documento firmato dagli infermieri del PS dell’Ospedale San Paolo i quali si sono dichiarati contrari ad una riconversione tramite un corso veloce di poche ore di infermieri 'per adulti' ad infermieri pediatrici".

"L’attività di triage pediatrico è un’attività altamente specifica, l’infermiere per adulti e l’infermiere pediatrico hanno due formazioni diverse e specifiche non prendere atto di questo pare una responsabilità gravissima".

"Negli anni la pediatria savonese è stata e resta una eccellenza ma l’operazione 'Gaslini diffuso' sta mettendo a rischio tutto questo. Soli 20 infermieri su 46 hanno accettato il passaggio sotto l'Istituto genovese, questo ha comportato una grave carenza d’organico".

"Chiediamo alla Regione un ripensamento totale dell’operazione 'Gaslini diffuso' prima che il rischio di smantellare tutte le pediatrie locali diventi concreto. Siamo e saremo sempre per la difesa della sanità pubblica e per il Servizio Sanitario Nazionale, contro gli attacchi di Toti e del governo Meloni", conclude Anselmo.