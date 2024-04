Peste suina, Bruzzone (Lega): "Regione e struttura commissariale nazionale stanno facendo il possibile per arginare il problema"

“Regione Liguria sta facendo il possibile per arginare il problema della pandemia di peste suina africana, insieme alla struttura commissariale nazionale. L'auspicio è che tutte le forze, anche quelle sociali, lavorino in quella direzione. Dispiace apprendere nuovamente che qualcuno, all'insegna di squilibrate forme di animalismo, non condivida la necessità di combattere la pandemia mettendo a rischio sanitario le attività umane. Di queste associazioni apprezzo soltanto il coraggio che hanno, assumendosi la responsabilità di fare proposte che se dovessero essere attuate rischierebbero di incrementare la pandemia in corso”.

Così il deputato ligure Francesco Bruzzone dopo le critiche delle delegazioni genovesi di LAV e GAIA alla delibera di Regione Liguria.