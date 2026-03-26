Educazione alla salute: incontri con il dottor Eugenio Oreste Volpi per le classi seconde dell’IIS Patetta di Cairo Montenotte

Per il terzo anno consecutivo il dottor Eugenio Oreste Volpi, medico ginecologo e direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Paolo di Savona, ha incontrato le classi seconde dell’IIS Patetta di Cairo Montenotte nell’ambito di un progetto dedicato all’educazione alla salute e alla consapevolezza del proprio corpo.

Nel corso di due giornate di incontri, il medico ha affrontato con gli studenti diversi temi fondamentali legati all’educazione sessuale, presentati da un punto di vista medico-scientifico ma con un linguaggio chiaro e adatto alla loro età. Tra gli argomenti trattati: il funzionamento degli organi riproduttivi, i metodi contraccettivi, la fertilità e l’infertilità, la gravidanza e l’interruzione di gravidanza, oltre alle principali malattie e agli esami di prevenzione.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire ai ragazzi informazioni corrette e affidabili su aspetti molto importanti per la loro salute, proprio in una fase della vita in cui crescere consapevoli diventa fondamentale.

Particolarmente apprezzato è stato lo spazio dedicato al dialogo. Il medico, infatti, ritiene essenziale ascoltare i dubbi e le curiosità dei giovani: per questo, al termine della presentazione, gli studenti hanno avuto la possibilità di porre domande in forma anonima, creando un momento di confronto aperto e costruttivo.

Gli incontri con il dottor Volpi rappresentano ormai un appuntamento molto atteso dagli studenti dell’istituto e un’importante occasione di crescita e informazione. La scuola ha espresso un sentito ringraziamento al medico per la disponibilità e l’impegno dimostrati, con l’auspicio che questa collaborazione possa continuare anche nei prossimi anni.