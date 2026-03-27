Albenga, il Bus della Prevenzione di Fondazione ANT fa tappa con 16 visite senologiche gratuite

Farà nuovamente tappa ad Albenga, nell'ambito del Progetto Mammella attivo dal 2012, uno dei quattro Bus della Prevenzione di Fondazione ANT.

L'appuntamento è fissato per sabato 11 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, presso l'area taxi di piazza del Popolo, dove i medici specialisti ANT, grazie all'operato dei volontari della Delegazione di Albenga e al sostegno dei cittadini, offriranno alla cittadinanza 16 visite senologiche integrate da ecografia e/o mammografia per la diagnosi precoce di lesioni mammarie sospette.

Negli ultimi 15 anni, attraverso il Progetto Mammella di Fondazione ANT sono state realizzate 18.723 ecografie mammarie e 3.943 mammografie digitali gratuite (dati al 31 dicembre 2025) sui territori di 38 province italiane, con 128 rimozioni consigliate e con l’indicazione di procedere a 280 ago aspirati e 51 ago biopsie.