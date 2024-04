Albenga, in corso i lavori per liberare la Darsena dalla sabbia

Sono in corso i lavori per liberare la Darsena dalla sabbia che vi si era accumulata a seguito delle forti mareggiate avvenute durante il periodo invernale.

"La sabbia rendeva impossibile l’uscita delle imbarcazioni di Lega Navale, Circolo Nautico e Liguria Pesca", spiegano dal comune di Albenga.

Parte della sabbia sarà spostata, all’interno della stessa cella (o paraggio) per garantire l’accesso al mare delle imbarcazioni e, in un secondo momento, tale materiale potrà eventualmente essere spostato e utilizzato per il ripascimento dei concessionari richiedenti.