Lavori in piazza Abba, "Cairo in Comune" si oppone all'abbattimento dei cedri: "Il progetto va modificato"

Il caso dell'abbattimento dei cedri in piazza Abba è diventato oggetto di accesi dibattiti a livello politico, con le opposizioni che si sono schierate in modo deciso contro la decisione del comune. Dopo l'interrogazione presentata da +Cairo, il gruppo "Cairo in Comune" ha presentato una mozione.

"Ieri abbiamo esaminato presso gli uffici comunali il progetto di riqualificazione di piazza Abba, per il quale il comune prevede l'abbattimento di due piante di alto fusto, precisamente cedri, situate ai lati della piazza", hanno dichiarato i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Lisa Tortarolo. "Non risultano effettuate perizie che comprovino lo stato di malattia delle piante in questione, né vi è evidenza che queste siano pericolanti o costituiscano un pericolo per il passaggio di pedoni e veicoli".

"Questi due cedri sono presenti da lunghissimo tempo, tanto da essere considerati ormai patrimonio della nostra collettività", hanno aggiunto i consiglieri. "Riteniamo che, onde preservare le piante in questione, possa essere valutata una modifica del progetto".