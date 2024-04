Un ricco public program ispirato all’arte di Arturo Martini

Nell’ambito della mostra Arturo Martini. La trama dei sogni, in corso negli spazi del Museo della Ceramica e della Pinacoteca Civica di Savona fino al 15 luglio, è stato realizzato un ricco programma di eventi culturali dedicati e ispirati all’artista trevigiano.

Sono previsti laboratori per adulti e bambini, dove, tra le altre cose, si esplorerà l’uso dell’argilla per creare stampe grazie alla cheramografia, tecnica messa a punto dall’artista; visite guidate condotte dai curatori, che permetteranno di approfondire l’arte di Martini, inclusi i suoi rari lavori tessili; un ciclo di conferenze esclusive che analizzeranno i vari aspetti della sua carriera artistica e personale; mentre un trekking urbano porterà i partecipanti alla scoperta delle opere pubbliche e delle collezioni private di Arturo Martini nel centro storico di Savona.

Il programma

Visite guidate

Sono previsti diversi appuntamenti, in compagnia dei curatori della mostra, per approfondire al meglio l’arte di Arturo Martini e la nuova lettura nata dalla scoperta delle prime – e forse uniche – opere tessili dell’artista.

Durante le visite guidate, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare in dettaglio le opere di Martini in mostra al Museo della Ceramica e alla Pinacoteca Civica di Savona, scoprendo i segreti e le tecniche utilizzate dall’artista per creare queste rare e preziose opere.

Le date:

Sabato 20 aprile, ore 11

Sabato 11 maggio, ore 11

Sabato 1 giugno, ore 16

Sabato 22 giugno, ore 21

Giovedì 4 luglio, ore 21

Giovedì 11 luglio, ore 21

Tutte le visite guidate avranno una durata di circa un’ora.

Costo: incluso nel biglietto d’ingresso (8€)

Per ogni appuntamento, è necessaria la prenotazione. Per iscriversi è possibile compilare il modulo di iscrizione a questo link:

https://forms.gle/1RvM9qS3QTBmXBHz8

Per informazioni contattare: info@museodellaceramica.savona.it| tel. 331 891 6650 (anche WhatsApp)

Laboratori

Adulti

19 aprile, ore 21-22,30 | costo € 30

Laboratorio di Cheramografia

Seguendo la ricerca e l’innovazione della tecnica di stampa messa a punto da Arturo Martini, i partecipanti avranno l’opportunità di dare vita alle proprie opere, riflettendo sulle tecniche e sulle visioni che hanno caratterizzato il lavoro di Martini.

Dalla preparazione della matrice alla creazione delle stampe, questo laboratorio offre un’esperienza pratica e coinvolgente, permettendo ai partecipanti di immergersi nel processo creativo di Martini e di esplorare le potenzialità espressive dell’argilla.

24 maggio, ore 21-22,30 | costo € 30

Collage di tessuti

Ogni partecipante avrà l’opportunità di esplorare le opere esposte, trarne ispirazione e trasformarle in un’opera personale unica. Utilizzando parti di tessuto, creeremo collage che riflettono la visione artistica di ogni partecipante, dando vita a composizioni ricche di colore, forma e significato.

Un modo perfetto per sperimentare la creatività attraverso il tocco e la texture, esplorando le infinite possibilità offerte dai materiali tessili.

La prenotazione è obbligatoria, massimo 15 partecipanti per ogni laboratorio. Per iscriversi è possibile compilare il modulo di iscrizione a questo link.

Per info e prenotazioni: educazione@museodellaceramica.savona.it| t. 333 250 8815 (anche WhatsApp)

Bambini

13 – 27 aprile/ 11 maggio, ore 16-17,30 | costo €15

Laboratorio di Cheramografia

Attraverso l’arte dell’argilla e la ricerca innovativa di Arturo Martini, i piccoli aspiranti artisti avranno l’opportunità di esprimere la propria creatività e di creare stampe uniche e personalizzate.

Ogni bambino sarà guidato attraverso il processo di creazione delle stampe, dalla preparazione della matrice all’applicazione dell’argilla, fornendo loro una preziosa esperienza pratica e educativa. Seguendo le orme di Martini, i partecipanti potranno esplorare le infinite possibilità creative offerte dall’argilla, trasformandola in strumento per dare vita alle proprie immagini e idee.

20 aprile / 25 maggio, ore 16-17,30 | costo €15

Il circo delle meraviglie

Partendo dalle opere di Martini in mostra e dall’albo illustrato “Il Circo delle Nuvole” di Gek Tessaro, ogni bambino avrà l’opportunità di esplorare il tema del circo e di dare vita ai suoi personaggi preferiti attraverso un coinvolgente processo di collage utilizzando carte colorate.

Con l’aiuto dei nostri educatori, i giovani artisti saranno guidati attraverso il processo creativo, dalla selezione dei materiali alla composizione finale, offrendo loro una preziosa esperienza di esplorazione artistica.

18 maggio, ore 16-17,30 | costo €15

Ops! Ho perso il filo

Partendo dalle opere di Martini in mostra, i bambini sperimenteranno la tecnica della tessitura tramite un piccolo telaio.

Saranno guidati attraverso il processo di tessitura, imparando le basi di questa antica arte e scoprendo le infinite possibilità creative che essa offre. Con l’assistenza dei nostri educatori esperti, i partecipanti avranno l’opportunità di creare tessuti unici e personalizzati, esplorando colori, texture e motivi ispirati alle opere di Martini.

La prenotazione è obbligatoria, massimo 10 partecipanti per ogni laboratorio. Ė consigliata la partecipazione di bambini dai 6 agli 11 anni. Per iscriversi è possibile compilare il modulo di iscrizione a questo link.

Info e prenotazioni: educazione@museodellaceramica.savona.it | t. 333 250 8815 (anche WhatsApp)

Conferenze

Il ciclo di conferenze, che si svolgerà per tutta la durata della mostra, si propone di aprire al dibattito non solo intorno ai vari temi sulla vita artistica e personale dell’artista, ma anche di esplorare le influenze culturali, storiche e sociali che hanno plasmato il suo lavoro e il suo impatto sull’arte contemporanea. Oltre a approfondire l’opera di Martini, saranno invitati esperti e studiosi a condividere prospettive diverse, offrendo così al pubblico un’analisi completa e stimolante del suo contributo al panorama artistico.

Gli appuntamenti:

12 aprile, ore 17,30 | Sala conferenza – Pinacoteca Civica di Savona

Arturo Martini. La trama dei sogni.

A cura di Magda Tassinari

«La forma ha esistenza nella materia», afferma Arturo Martini. L’artista, quindi, sceglie quella più solida e nobile per i grandi temi dell’uomo e della società, quella più tenera e flessibile per le favole e i sogni; questi ultimi affidati per lo più alla ceramica di piccole e grandi dimensioni, ma, come dimostrano i suoi tappeti da poco ritrovati, anche al tessuto di lana a nodi, una materia molto morbida, che dal punto di vista dell’esperienza tattile e di quella visiva costituisce l’opposto della scultura. La conferenza metterà in luce il contesto storico e il percorso di ideazione dei tappeti, analizzandone l’iter esecutivo e le caratteristiche formali.

24 maggio, ore 17,30 | Sala conferenza – Pinacoteca Civica di Savona

L’ultimo scontro. Martini vs Farfa nel nome di Boccioni

A cura di Luca Bochicchio

Nel 1942, uno scambio epistolare con Farfa riaccende l’animo e il ricordo di Arturo Martini sulla sua stagione della prima avanguardia, quando intesseva rapporti talvolta polemici con i futuristi. L’intervento ripercorrerà il rapporto tra Martini e Boccioni a partire dal ritrovamento della corrispondenza con il futurista Farfa.

1° giugno, ore 17,30 | Sala conferenza – Pinacoteca Civica di Savona

L’avventura Artistica della MITA. Tappeti, arazzi e tessuti d’autore

A cura di Matteo Fochessati

Un approfondimento sulla storia della MITA – Manifattura italiana tappeti artistici, fondata nel 1926 a Nervi da Mario Alberto Ponis e legata a personaggi come Fortunato Depero e Gio Ponti. La fabbrica, per cinquant’anni, è stata capace di coniugare la tradizione del tappeto annodato a mano con l’innovazione meccanica finalizzata a una produzione industriale di qualità.

7 giugno, ore 17,30 | Sala conferenza – Pinacoteca Civica di Savona

Martini e la Pietra di Finale

Presentazione del libro a cura di Magda Tassinari e Giovanni Murialdo

Il volume, edito da Scalpendi (Milano) analizza e approfondisce il rapporto tra Arturo Martini e la Pietra di Finale. Utilizzato nel 1923 per la piramide del Monumento ai Caduti di Vado Ligure (1924), lo stesso materiale fu usato dieci anni dopo per il gruppo del Pegaso sulla facciata del nuovo palazzo delle Poste di Savona. A partire dal 1930, nell’arco di meno di un decennio, la Pietra di Finale fu usata anche per una serie di sculture destinate a mostre o a dimore e collezioni private, che segnarono un momento fondamentale nelle vicende della cultura figurativa del Novecento. Saggi di Magda Tassinari, Giovanni Murialdo, Maurizio Gomez Serito con Luca Finco; con un contributo di Andrea Fiore e la postfazione di Massimiliano Caldera

14 giugno, ore 17,30 | Sala conferenza – Pinacoteca Civica di Savona

Martini spettatore e lo spettacolo intorno a lui

A cura di Jacopo Marchisio

Arturo Martini, artista capace di assimilare e rielaborare spunti creativi e suggestioni provenienti da ogni dove, è stato attento e interessato spettatore del mondo del teatro, della musica e del cinema in un’epoca in cui grandi novità di linguaggio scuotevano tradizioni consolidate. Che cosa ne ha ricavato? Quali riferimenti hanno avuto per lui più peso? In che modo la sua produzione può essere stata influenzata?

Senza pretese di completezza, ma cercando di individuare spunti e possibilità, questa conversazione proverà a ricostruire ciò che palchi e sale offrivano durante gli anni di attività dello scultore e ad analizzare il suo approccio verso il mondo della rappresentazione e dello spettacolo.

Per ogni appuntamento, è necessaria la prenotazione. Per iscriversi è possibile compilare il modulo di iscrizione a questo link:

https://forms.gle/F8qtz3WAX1Rs1beK8

Per info contattare: info@museodellaceramica.savona.it| tel. 331 891 6650 (anche WhatsApp)

Trekking urbano

25 maggio, ore 10-12

Ritrovo: piazza Armando Diaz

Arturo Martini a Savona: tra opere pubbliche e collezioni private

A cura di Carla Bracco e Magda Tassinari

Un’avventura unica alla scoperta dell’arte di Arturo Martini nel cuore di Savona: insieme ai curatori della mostra, condurremo un affascinante viaggio attraverso il centro storico alla ricerca delle opere pubbliche e delle collezioni private dell’artista.

Partendo da Piazza Diaz, esploreremo le strade e le piazze di Savona per individuare le opere di Martini che decorano la città e, con l’esperienza dei curatori, ci sarà l’opportunità di scoprire dettagli e curiosità che rendono uniche queste opere. L’itinerario culminerà con una visita speciale al Museo della Ceramica, dove potremo ammirare da vicino le opere in mostra Arturo Martini. La trama dei sogni.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione. Per iscriversi è possibile compilare il modulo di iscrizione a questo link: https://forms.gle/gB5Weapvv22YaqEr5

Per info contattare: info@museodellaceramica.savona.it| tel. 331 891 6650 (anche WhatsApp).