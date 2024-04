Savona, il pattugliatore Morosini in porto ha accolto i visitatori per la Giornata del Mare

Ieri, giovedì 11 aprile, la Guardia Costiera di Savona ha celebrato, in collaborazione con il Comando Interregionale Marittimo Nord di La Spezia, il Comune di Savona, la Lega Navale Italiana e la Croce Rossa Italiana, la Giornata del Mare.

Alla manifestazione hanno preso parte oltre 200 studenti provenienti dalle scuole non solo del capoluogo di Provincia ma anche dai comuni limitrofi di Varazze e Celle Ligure.

Istituita nel 2017, la “giornata del Mare e della cultura marina” ci invita ogni anno a riflettere sull’immenso, prezioso e delicato ecosistema marino al quale la città di Savona è legata indissolubilmente. "L’obiettivo che si propone – spiega la Capitaneria di Porto - è quello di promuovere il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della cultura del mare, con particolare riferimento alle scuole e agli studenti con il chiaro intento di avvicinare le generazioni più giovani a questa importantissima risorsa naturale, oggi rilevante non solo sotto l’aspetto ambientale ma anche turistico, terapeutico, economico e lavorativo per le tante attività che si svolgono sul mare ed intorno ad esso".

Durante la giornata gli studenti sono stati impegnati in alcuni momenti formativi, legati ovviamente alle attività marine, a bordo del Pattugliatore “Francesco Morosini” della Marina Militare Italiana dove la Croce Rossa e la Lega Navale hanno somministrato loro alcune nozioni rispettivamente di primo soccorso, per gli incidenti più comuni che si verificano in mare o sulla spiaggia durante la stagione balneare, e di navigazione a vela.

Gli studenti hanno avuto, inoltre, la possibilità di visitare il Pattugliatore e di ricevere alcune informazioni sulle attività svolte dalla stessa unità navale e dalla Guardia Costiera di Savona. A Varazze è stato, inoltre, data loro la possibilità di visitare il Museo del Mare all’interno del porto turistico.

Nel pomeriggio la fanfara del Comando Interregionale Marittimo nord della Marina Militare si è esibita in Piazza Sisto IV a Savona dedicando un piacevole momento musicale che ha riscosso ampi consensi tra gli studenti delle scuole, la cittadinanza e le Autorità intervenute.