Elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, convocati i comizi elettorali

Con decreto in data 11 aprile, il Prefetto di Savona, Carlo De Rogatis, ha convocato i comizi elettorali in vista delle prossime consultazioni amministrative, a seguito dell’adozione del provvedimento del Ministro dell’Interno con il quale è stata fissata la data di svolgimento del turno elettorale per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali nelle regioni a statuto ordinario.

Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23, mentre le operazioni relative all’eventuale turno di ballottaggio si svolgeranno domenica 23 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle ore 15, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stante lo svolgimento contestuale con l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Per quanto concerne l’individuazione della soglia demografica e il numero di consiglieri da eleggere, si terrà conto della popolazione legale della Repubblica risultante dall’ultimo “censimento permanente della popolazione e delle abitazioni” alla data del 31 dicembre 2021, i cui esiti sono stati resi noti con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.

Di seguito i comuni della provincia interessati dalle prossime elezioni amministrative: