Elezioni Millesimo, la candidata sindaco Manuela Benzi chiude la lista: con lei anche Andrea Manconi e Caterina Fresia

Dopo l'ufficializzazione della squadra a sostegno del candidato sindaco Francesco Garofano e in attesa delle ormai imminenti prime parole del sindaco uscente Aldo Picalli, la lista Benzi fa il pieno di esperienza amministrativa e attivismo in campo sportivo con gli ultimi due nomi.

Andrea Manconi, 44 anni, ingegnere, 10 anni in amministrazione prima in qualità di assessore e dopo come capogruppo di minoranza. Caterina Fresia, 47 anni, commessa, attiva da sempre come volontaria all'interno delle associazioni sportive valbormidesi.

Con la formalizzazione dei 12 candidati consiglieri, è ormai chiaro come il progetto a supporto della candidatura di Manuela Benzi sia l'unico elemento di rottura con gli ultimi 5 anni di amministrazione che oggi si presenta spaccata in due ai nastri di partenza della prossima bagarre elettorale.

"Dopo aver passato le ultime settimane al tavolo con Manuela e tutto il gruppo - commenta il candidato consigliere Manconi - sono felice di chiudere insieme a Caterina Fresia la squadra che si propone oggi come alternativa ai due responsabili del declino di questi 5 anni". E sottolinea: "La decisione di rimettermi in gioco a supporto di un nuovo progetto nasce anche alla luce delle prime uscite pubbliche dell'attuale vicesindaco che in modo, a mio avviso sconcertante per chi come noi ha vissuto 5 anni di complimenti reciproci tra Garofano e Picalli in tutti i Consigli Comunali, prova a smarcarsi dall’operato dell'amministrazione uscente come se fosse stato protagonista della sua opposizione".

"Questo atteggiamento - conclude Manconi - con il solo fine di racimolare qualche voto in più per usare la nostra comunità come trampolino di lancio per arrivare ad altre poltrone, lo ritengo poco rispettoso nei confronti di tutti i millesimesi".