Andora, prova idraulica sulla condotta idrica di distribuzione: disservizio nella notte tra il 17 e il 18 aprile

"Si comunica che, al fine di eseguire alcune prove idrauliche sulla condotta idrica di distribuzione in via Merula nel comune di Andora, si renderà necessario effettuare un'interruzione della fornitura idropotabile in via Santa Caterina ed in via Merula dall'incrocio con via Santa Caterina sino all'incrocio con via Biehler a partire dalle ore 21.30 di mercoledì 17 aprile sino alle 8.00 di giovedì 18 aprile".