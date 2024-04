Da Alassio alla Cina, il gelato alla Begonia di Aldo De Michelis conquista i palati del mondo (FOTO e VIDEO)

Il gelato alla begonia di Alassio ha fatto tanta strada: di palato in palato è anche in Cina, dove è apprezzatissimo!

Tanto interesse per i fiori eduli, l’utilizzo, il sapore e i prodotti che possono nascere, come i gelati e i sorbetti della Gelateria Perlecò di Alassio e le bevande di Tastee.it. Successo di pubblico anche per l’evento che si è tenuto sabato 13 aprile in piazza Durante ad Alassio, condotto dal giornalista Claudio Porchia con Renata Cantamessa, nota anche come Fata Zucchina, nell’ambito del partecipatissimo Festival della Cucina con i Fiori.

Nel corso della presentazione, si è parlato della begonia, del nasturzio e della bocca di leone. Tre fiori bellissimi e coloratissimi che nascondono tante sfumature di gusto inaspettate, come ha potuto verificare il pubblico, che ha degustato prima ogni fiore, passando poi a rinfrescarsi, vista anche la splendida giornata di sole con temperature estive, con i sorbetti, i gelati e le bevande.

Di particolare nota il gelato alla begonia, ora nuova De.Co. di Alassio, prodotto in esclusiva dal maestro gelatiere Aldo De Michelis della gelateria Perlecò, molto gradito da tutti, in particolare dai bambini che arrivano a preferirlo al gusto fragola.

Con uno splendido colore rosa e le sue meravigliose note vivaci e rinfrescanti che ricordano il melograno, il gelato e il sorbetto alla begonia di Alassio stanno conquistato i palati golosi anche in altre nazioni e addirittura in Cina, dove è stato presentato recentemente dalla Nutman, azienda piemontese leader di settore che ha acquisito la linea fiori di gelato della gelateria Perlecò e la sta promuovendo in tutto il mondo.

“La begonia è stata una bellissima scoperta che ho fatto Ravera Bio – spiega Aldo De Michelis -. Questo fiore ha tutta una serie di caratteristiche, dalla croccantezza al colore non indifferente, alla lunga conservazione che ci hanno convinti della possibilità di essere utilizzato per una linea di gelati ‘floreali’. Abbiamo creato 8 diversi gusti ai fiori, non solo alla begonia: un successo nella nostra gelateria. I bambini lo prendono spesso in sostituzione della fragola. Questo ci ha fatto capire che il gusto era centrato, perché i bambini non cambiano mai la fragola con altri gusti. Un’azienda leader nel mondo ha poi acquisito la nostra linea fiori e la sta commercializzando in tutto il mondo, cosa che ci rende contenti e orgogliosi”.

“Al gusto begonia abbiamo attribuito la denominazione geografica di Alassio. Per il gusto nasturzio invece, che lanceremo nel corso del 2024, la denominazione geografica sarà quella di Albenga”, conclude De Michelis.