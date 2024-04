La Darsena di Albenga è stata liberata dalla sabbia accumulata con le mareggiate invernali

La Darsena di Albenga è stata liberata dalla sabbia che si era accumulata in seguito alle forti mareggiate avvenute durante il periodo invernale. I lavori erano iniziati lo scorso 10 aprile.

Secondo quanto affermato dal Comune di Albenga, la sabbia rendeva impossibile l’uscita delle imbarcazioni di Lega Navale, Circolo Nautico e Liguria Pesca.

Parte della sabbia è stata spostata, all’interno della stessa cella (o paraggio), per garantire l’accesso al mare delle imbarcazioni e, in un secondo momento, tale materiale potrà eventualmente essere spostato e utilizzato per il ripascimento dei concessionari richiedenti.