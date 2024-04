Spotorno, ancora acqua stagnante alla foce del Coreallo: "Da giorni materiale biancastro e maleodorante"

Ancora acqua stagnante, e decisamente sporca con del materiale biancastro che galleggia sulla superficie e rilascia un forte odore di fogna, alla foce del torrente Coreallo di Spotorno oramai da diversi giorni. La segnalazione, inoltrata sia al sindaco Fiorini che al comando di Polizia locale, arriva dai consiglieri Massimo Spiga e Francesco Pendola del gruppo "Noi per Spotorno che Vorrei", i quali si sono recati personalmente per verificare quanto riferitogli da alcuni cittadini e residenti in zona.

I due membri dell'opposizione, già autori di varie interpellanze all'Amministrazione sul tema della situazione igienico sanitario della foce, nella loro segnalazione sottolineano come, nonostante "le rassicurazioni dell'assessore ai Lavori Pubblici che i batteri presenti nell'acqua siano all'interno dei valori di legge" già in passato altre periodiche analisi batteriologiche, presentate dagli stessi consiglieri di minoranza anche in Consiglio comunale, abbiano evidenziato "esiti molto superiori ai limiti di legge".

Una situazione che quindi, secondo i consiglieri Spiga e Pendola, sarebbe non certo un gran biglietto da visita per la cittadina e, in particolare, per la rinnovata Rotonda Ferrer Manuelli "visto anche la nuova stagione di ginnastica domenicale" proprio sulla terrazza alla foce del Coreallo.