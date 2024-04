Spostamento farmacia, il sindaco di Carcare: "Mai parlato di ascensore, bensì di un montascale"

La questione dello spostamento della farmacia a Carcare continua a tenere banco, soprattutto dopo le accuse sollevate dalla minoranza. Tuttavia, il sindaco Rodolfo Mirri è intervenuto per chiarire alcuni punti.

"Innanzitutto, non si è mai parlato di installare un ascensore, ma di un montascale", sottolinea Mirri. "Inoltre, la realizzazione della passerella è stata effettuata a spese della farmacia stessa. Forse i consiglieri di opposizione, non frequentando abitualmente il paese, non sono a conoscenza delle azioni concrete messe in atto".

"Per venire incontro alle persone con difficoltà di mobilità, la farmacia ha assunto una persona che si occupa di consegnare i medicinali direttamente a casa, al mattino e la pomeriggio, offrendo così un servizio prezioso alla comunità e creando occupazione locale", aggiunge il sindaco.

"Quanto alle problematiche legate al polo ambulatoriale, le decisioni riguardanti questo progetto sono state prese dalla precedente amministrazione. È opportuno rivolgere le domande a coloro che erano responsabili in quel momento, come il consigliere Ferraro".

"Vedendo queste uscite sui giornali, forse l'opposizione non ha altri argomenti da contrapporre. Questo significa che stiamo lavorando bene, come dimostrano gli apprezzamenti che riceviamo dai cittadini. È ovvio che qualcosa ci sfugga anche a noi; si può sempre migliorare. Viviamo il paese 24 ore su 24 e stiamo lavorando per migliorare ciò che la precedente amministrazione non ha mai fatto", conclude Mirri.