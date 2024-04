Gli allievi dell'Isforcoop ets Varazze brillano ai campionati regionali AIBES per scuole alberghiere e centri di formazione

Martedì 16 aprile si sono svolti ad Albissola Marina, presso la spiaggia Lido Resort, i campionati regionali AIBES per scuole alberghiere e centri di formazione. Tema della competizione era la prepararazione di un drink a basso contenuto alcolico.

Tra i partecipanti anche gli allievi del terzo anno dell'Isforcoop ets (percorso operatore della ristorazione) Sara Parodi, Sara Grasso, Nicolò Giovinazzo e Christian Marco Vanin accompagnati dai docenti Roberto Marioli e Ambrogio Fazio. A vincere la competizione per l'istituto varazzino è stata Sara Parodi che ha preparato il cocktail “rosa dei caruggi” a base di sciroppo di rose: un successo che le consentirà l’accesso diretto ai campionati nazionali previsti a febbraio 2025. Nicolò Giovinazzo si è aggiudicato invece il premio assoluto per la miglior tecnica.

"Tutti i partecipanti si sono distinti per professionalità e maturità in una manifestazione molto importante per esperti del settore" il commento del professor Marioli.