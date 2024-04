Albenga, Riccardo Tomatis: "La Casa dell'Outdoor sta per completare il suo makeover"

"Oggi vogliamo parlare di un progetto che ci sta molto a cuore e che, a brevissimo, contribuirà in maniera significativa al benessere di tutta la comunità e dell’ambiente. La Casa dell'Outdoor sta infatti per completare il suo makeover".

Ad affermarlo è Riccardo Tomatis, candidato sindaco ad Albenga, che prosegue: "Dopo il primo lotto di lavori è ora il momento del secondo, che renderà questo edificio - l'ex casa comunale di Campochiesa - un vero e proprio riferimento per gli amanti delle attività all'aria aperta. Visualizzate un centro per eventi con un piccolo bar e servizi turistici e sportivi, tutto concentrato in un unico posto. Piace?".

"Sarà il posto perfetto per tutti gli appassionati di sport outdoor, dalla mountain bike al trekking e molto altro. Potremo finalmente godere di un luogo che ci accompagnerà nelle nostre avventure all'aperto", conclude Tomatis.