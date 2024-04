Strada di scorrimento veloce, la Provincia approva una nuova perizia di variante al progetto

Una perizia di variante con un incremento dei lavori di un milione e mezzo di euro.

La Provincia l'ha approvata per gli interventi sulla strada di scorrimento veloce Savona-Quiliano-Vado.

In base ad un protocollo firmato nel 2018 gli interventi stanno prevedendo in direzione Vado con la realizzazione della nuova rampa d'uscita per via Ferraris (con l'eliminazione di quella attuale che non dispone di una corsia di decelerazione) e una di ingresso con i lavori che dovrebbero concludersi a giugno del 2024.

Così come verso Savona dove è in fase di realizzazione una nuova corsia di decelerazione allo svincolo dei Docks a seguito dell’arretramento di un tratto di muro esistente. Verrà inoltre eliminata successivamente nella seconda parte dell'anno l'immissione di via dei Bricchetti.

Dovrà anche essere rimodulato lo svincolo Vernazza con l'eliminazione della possibilità di svincolo per chi percorre la strada in direzione Vado.

"L'obiettivo è rendere la strada di scorrimento tutta percorribile a due corsie. Per la variante utilizzeremo comunque il ribasso d'asta. Prevediamo che i lavori vengano conclusi all'inizio del 2025" ha detto il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

In corso d'opera è stata riscontrata quindi la necessità di svolgere alcuni lavori in variante dovuti a circostanze impreviste e imprevedibili non individuabili nella fase di redazione del progetto esecutivo del 2019, e che prevedono:

Pali di medio e grande diametro e lunghezza, che costituiscono la palificata provvisionale relativa all’intervento di realizzazione della rampa di uscita su via Ferraris – direzione Vado Ligure; rampa di accesso da via Ferraris - direzione Savona l’opera di sostegno, in progetto di variante, consiste nella realizzazione di un muro di sottoscarpa su palificata. Tenuto conto della lunghezza complessiva dell’opera e della sua configurazione geometrica è previsto l’inserimento di 5 giunti impermeabili;

Svincolo “Vernazza”: è necessario ridefinire la configurazione planimetrica dello svincolo, con lo scopo di consentire le manovre necessarie, ai mezzi di trasporto dei carichi eccezionali, per l’uscita dallo stabilimento Vernazza e l’immissione sulla strada di scorrimento veloce in direzione Savona, con l’installazione di una barriera movibile per varchi nello spartitraffico in corrispondenza dello svincolo, con lo scopo di consentirne l’apertura in caso di trasporti eccezionali in uscita dallo stabilimento. Inoltre, le due aree spartitraffico in corrispondenza dell’ingresso/uscita allo stabilimento, oltre alla porzione di area spartitraffico della strada di scorrimento in corrispondenza della barriera amovibile e quella adiacente alla zona di arresto in direzione dell’ingresso allo stabilimento, saranno costituite da aree spartitraffico sormontabili, con lo scopo di consentirne l’attraversamento da parte degli eventuali mezzi di trasporto di carichi eccezionali in uscita dallo stabilimento;

L’impianto elettrico è stato sviluppato adeguandone anche l’intero sistema dei circuiti e dei corpi illuminanti ed implementando la parte impiantistica con la predisposizione di un futuro impianto di videosorveglianza;

Palificata provvisionale per la realizzazione della rampa di uscita su via Ferraris – direzione Vado Ligure;

Allargamento della rampa di decelerazione in direzione dello stabilimento Alstom (ex Bombardier);

La pavimentazione verrà totalmente ripristinata nelle sue varie componenti.

Inoltre è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto della pubblica illuminazione.