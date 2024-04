Savona, uno "scalino" di quasi 10 centimetri sull'asfalto in via Ferro. Il Comune: "Stiamo facendo le verifiche"

Il problema è in via Ferro, nel quartiere di Legino, e può essere pericoloso per i mezzi che passano, soprattutto le moto. Lo "scalino" riguarda quasi tutta la carreggiata nei due sensi di marcia.

"E' una situazione particolare – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – che stiamo esaminando. Sotto all'asfalto c'è una struttura in cemento che mette in comunicazione due palazzi, probabilmente c'è stato un cedimento della parte non interessata dalla struttura e si è creato questo scalino. Dobbiamo verificare la convenzione con il provato che ha fatto i lavori per capire e intervenire".