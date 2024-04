Sanremo nella splendida cornice di Villa Ormond due giorni di incontri e show cooking dedicati alla Cucina con i fiori

Due giorni per scoprire i segreti della Cucina con i fiori, utilizzati come ingredienti delle preparazioni e non come semplice ornamento del piatto. Gli chef presenteranno ricette salate e dolci agli appassionati di questa cucina, che sono in continua crescita perché i fiori in cucina riservano sempre sorprese gradevoli e sono una vera delizia per il palato. L’obiettivo degli incontri è quello di presentare i fiori valorizzandone l’aspetto gastronomico ed intrecciandolo con altri prodotti tipici del territorio del settore agro-alimentare.

Gli incontri coordinati dal giornalista Claudio Porchia prevedono degustazioni e giochi sensoriali con la presenza degli chef Clelia Vivalda, Paola Chiolini e Claudio Di Dio, il maestro gelatiere Aldo de Michelis, i giornalisti Renata Cantamessa e Roberto Pisani, gli esperti Silvia Parodi e Monica Panzeri.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Consigliata la prenotazione via mail a segreteria@ristorantidelletavolozza.it

Ecco il programma nel dettaglio:

martedì 23 aprile

ore 18.00: Narrazione e cucina con i fiori: un aperitivo sensoriale, attraverso i sapori e le emozioni dei fiori eduli. Un viaggio condotto dalla giornalista Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina con la complicità in cucina dello chef ortocentrico Claudio di Dio ed i fiori eduli di Raverabio d’Albenga.

mercoledì 24 aprile

Ore 16.00: presentazione "Guida 2024" e consegna Targhe "Custodi del Territorio" dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza

Ore 16.30: degustazione con fiori eduli a cura di Silvia Parodi, Taste.it; Fior di cioccolato degustazione emozionale a cura di Renata Cantamessa nei panni della Creminologa; Show cooking e degustazione con le chef Clelia Vivalda ristorante Arte e Querce Monchiero (CN) e Paola Chiolini ristorante Balena Bianca di Vallecrosia. Presentazione gelato e sorbetto alla Begonia a cura di Aldo De Michelis gelateria Perlecò di Alassio