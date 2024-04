Porta a porta a Savona, i problemi ad una settimana dall'inizio: "Vanno adeguati i passaggi, stiamo preparando un dossier"

"Vanno adeguati i passaggi perchè sono troppo pochi, gli orari infatti non sono proprio adatti a noi e per alcune tipologie vanno cambiati e implementati".

Ad una settimana dall'avvio a Savona del servizio di raccolta a porta a porta dei rifiuti per le utenze non domestiche, Tiziana Borreani, vice delegata dela Fipe Confcommercio Savona e titolare in Darsena del cocktail bar "The Balance".

Diverse sono state le criticità legate al ritiro soprattutto proprio nella zona della Darsena e nell'OltreLetimbro.

Mercoledi scorso gli esercenti della Darsena si sono riuniti ed è stata inviata una mail al comune all'assessore Barbara Pasquali e alla ditta incaricata Sea-s.

"Il cartone e l'organico, per il quale devono sistemare le consegne perché alcuni bidoncini sono stati rilasciati sottodimensionati, vengono ritirati tutti i giorni e il vetro solo 3 volte alla settimana. Oltre ai problemi legati ai sacchetti di plastica che possono diventare preda degli animali - prosegue Borreani - Ci sono da sistemare alcune cose oltre al discorso del decoro e siamo disponibili al confronto. Ci hanno detto di pazientare due settimane, le criticità le abbiamo segnalate".

"La soluzione migliore sarebbe quella ibrida con una zona di conferimento dove l'esercente sia libero di portare il proprio rifiuto. Comunque stiamo preparando un dossier - puntualizza - al mattino alla sera ci siamo trovati in questa condizione, siamo stati più che educati e disponibili, le criticità però si sapevano anche prima".

"Abbiamo chiesto a Sea-s un report sulle criticità che si sono verificate. È indubbio che ci siano stati dei problemi nella zona di Corso Tardy&Benech, via De Amicis e in parte in Darsena. Una delle problematiche è che deve passare il minor tempo possibile da quando il commerciante espone e quando la ditta va a ritirare. E chiaro che non può avvenire contemporaneamente ma non deve rimanere troppo fuori il rifiuto dall'esercizio commerciale - spiega l'assessore Barbara Pasquali - Siamo in attesa di un nuovo report e poi ci confronteremo con la società. Ci tengo a dire che sono contenta, mi è piaciuto l'atteggiamento con il quale la maggior parte degli esercenti hanno affrontato questa partenza, li ho trovati collaborativi e spero si continui con questa linea".