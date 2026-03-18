Albenga al "Together in Action 2026": il consigliere Radiuk a Bruxelles per il Patto per il Clima

Albenga sarà presente al “Together in Action 2026”, in programma dal 23 al 25 marzo a Bruxelles. Il consigliere comunale Raiko Radiuk, rappresentante del Comune di Albenga nella rete europea “EU Local Councillors”, parteciperà alla celebrazione annuale del Patto per il Clima, dedicata ai progressi nella lotta ai cambiamenti climatici e alla transizione verso un’Unione più sostenibile e resiliente.

In qualità di membro della rete “Friends of the Climate Pact”, Radiuk prenderà parte agli incontri che riuniranno amministratori, tecnici, associazioni e imprese da tutta Europa. L’evento sarà un momento di confronto sulle politiche climatiche, sugli investimenti e sulle normative future, analizzando risultati raggiunti e criticità ancora aperte.

Afferma il consigliere Raiko Radiuk: "È un grande piacere poter rappresentare la mia comunità in un contesto internazionale di così alto livello. Albenga ha già intrapreso un percorso concreto verso la sostenibilità, con interventi che spaziano dal collettamento fognario su gran parte del territorio al relamping dell’intera città, fino agli interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici e ai progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico. Parallelamente, stiamo lavorando per promuovere normative edilizie sempre più orientate alla sostenibilità".

"Il mio obiettivo è quello di cogliere al massimo le opportunità di confronto e apprendimento, per riportare sul territorio innovazioni e buone pratiche. Intendo inoltre avviare momenti di incontro con associazioni, professionisti e cittadini interessati, per condividere i contenuti e le prospettive emerse. Ringrazio il sindaco Tomatis per la fiducia accordatami: il mio impegno sarà quello di rappresentare al meglio Albenga e contribuire concretamente al suo sviluppo sostenibile", conclude il consigliere Radiuk.