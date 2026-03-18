Fior d’Albenga, il gioco prende forma nelle aiuole: svelati temi e partecipanti

Grande entusiasmo per la 23°edizione di “Fior d’Albenga” che quest’anno ha scelto come tema: “Il gioco fiorisce. Dai spazio alla tua immaginazione”. Sono sette le realtà che hanno partecipato al bando per la realizzazione delle aiuole che dal 4 aprile al 3 maggio trasformeranno Albenga in un grande giardino e in uno spazio ludico a cielo aperto.

Aiuole tematiche: scuola dell’Infanzia San Clemente – Il gioco non ha età (Piazza Rossi), Comune di Andora – Il gioco dell’oca (Piazza IV Novembre), E.L.F.O. – Ingaunopoli (Piazza San Domenico), McDonald’s – Il gioco dell’ape (Piazza del Popolo), Istituto Agrario Aicardi – Campana e altri giochi (Piazza Trincheri), Caritas Diocesana – Fior di enigmistica (Piazza dei Leoni) e Altopia APS – Facciamo finta che… (Piazza San Francesco).

Spiega l’assessore al Turismo, Camilla Vio: “Ringrazio sin d’ora tutti coloro che hanno aderito a questa edizione di Fior d’Albenga che trasformerà il centro storico in un grande spazio ludico a cielo aperto, dove il gioco è inteso in senso ampio: non solo regole e tavoli, ma movimento, colore, fantasia, strategia, memoria e relazione. Le aiuole diventeranno veri e propri palcoscenici verdi, ispirati ai giochi di ieri e di oggi, reinterpretati attraverso forme geometriche, percorsi, pedine simboliche, contrasti cromatici e suggestioni narrative. Un dialogo tra natura e immaginazione che garantirà un’esperienza indimenticabile per tutte le età”.

Sottolinea il valore dell’evento anche il sindaco Riccardo Tomatis: “Fior d’Albenga continua ad evolversi, crescere e coinvolgere in tutti i suoi aspetti: dagli allestimenti alla produzione florovivaistica, dall’enogastronomia alla valorizzazione del territorio. È molto più di un’esposizione floreale: è un vero e proprio viaggio nella cultura, nelle produzioni, nella bellezza e nell’identità del nostro territorio. Un’occasione straordinaria per promuovere Albenga attraverso i fiori, i colori, i racconti e le storie che emergono dai luoghi simbolici del centro storico”.

Come da tradizione, le aiuole di Largo Doria e di Piazza San Michele saranno realizzate dall’Associazione Fior d’Albenga e avranno come tema “Costruzioni e mattoncini”. La seconda aiuola di Piazza San Michele sarà invece curata dal Comune di Diano Marina nell’ambito dell’evento “Aromatica”.