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Albenganese | 26 marzo 2026, 15:28

Ortovero, venerdì 27 marzo al Teatro Casone arriva la Banda Lanzoni

Appuntamento nell'ambito della "Nuova Rassegna Musicale - Canzoni al Casone" organizzata dall'Associazione Culturale Zoo

Ortovero, venerdì 27 marzo al Teatro Casone arriva la Banda Lanzoni

Venerdì 27 marzo appuntamento imperdibile al Teatro Casone di Ortovero!

Per la rassegna “Canzoni al Casone” dell’Associazione Culturale Zoo, viene a trovarci La Banda Lanzoni!

Banda Lanzoni è il racconto di un colpo perfetto di una banda atipica: tre complici che, invece di fuggire con il bottino, lo distribuiscono al pubblico sotto forma di risate, musica e storie piene di vita.

Germano Lanzoni, Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio (chitarra e voce) entrano in scena come una piccola compagnia scatenata che mescola comicità, canzoni e racconti in un ritmo continuo e sorprendente.

È uno spettacolo che attraversa una Milano concreta e allo stesso tempo immaginaria, dove ogni episodio, ogni canzone e ogni deviazione improvvisa nasce dall’intesa dei tre: uno che narra, due che intrecciano chitarre e voci, tutti e tre che orchestrano un “colpo” teatrale fatto di teatro canzone, emozioni e delirio controllato.

Tra ironia, riflessioni fulminanti e momenti musicali che aprono squarci imprevisti, lo spettacolo invita a guardare la realtà con lo sguardo di chi sa ridere anche mentre cammina sul filo.

Banda Lanzoni è un colpo di scena continuo: complice la musica, complice il racconto, complice il pubblico.

Una banda che, invece di scappare, resta.

Biglietti già in vendita su Ciaotickets ed in cassa venerdì sera.

Redazione

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