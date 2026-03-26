Ortovero, venerdì 27 marzo al Teatro Casone arriva la Banda Lanzoni

Venerdì 27 marzo appuntamento imperdibile al Teatro Casone di Ortovero!

Per la rassegna “Canzoni al Casone” dell’Associazione Culturale Zoo, viene a trovarci La Banda Lanzoni!

Banda Lanzoni è il racconto di un colpo perfetto di una banda atipica: tre complici che, invece di fuggire con il bottino, lo distribuiscono al pubblico sotto forma di risate, musica e storie piene di vita.

Germano Lanzoni, Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio (chitarra e voce) entrano in scena come una piccola compagnia scatenata che mescola comicità, canzoni e racconti in un ritmo continuo e sorprendente.

È uno spettacolo che attraversa una Milano concreta e allo stesso tempo immaginaria, dove ogni episodio, ogni canzone e ogni deviazione improvvisa nasce dall’intesa dei tre: uno che narra, due che intrecciano chitarre e voci, tutti e tre che orchestrano un “colpo” teatrale fatto di teatro canzone, emozioni e delirio controllato.

Tra ironia, riflessioni fulminanti e momenti musicali che aprono squarci imprevisti, lo spettacolo invita a guardare la realtà con lo sguardo di chi sa ridere anche mentre cammina sul filo.

Banda Lanzoni è un colpo di scena continuo: complice la musica, complice il racconto, complice il pubblico.

Una banda che, invece di scappare, resta.

Biglietti già in vendita su Ciaotickets ed in cassa venerdì sera.