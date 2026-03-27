Savona, torna lo "Scaletto senza scalini" per l'estate 2026 con la gestione del Faggio

Sarà la Cooperativa Il Faggio, anche per l’estate 2026, a gestire il servizio della spiaggia dedicata alle persone con disabilità dello “Scaletto senza scalini”.

La cooperativa sociale ha presentato il progetto per l’attivazione del servizio, previsto dal 27 giugno al 6 settembre 2026, per 72 giornate totali di attività. La spiaggia resta quella delle Fornaci denominata “Scaletto dei Pescatori” e a breve Comune e Il Faggio firmeranno la convenzione per la gestione.

Il valore complessivo del progetto è di 62mila euro e il Comune comparteciperà ai costi della realizzazione del progetto “Scaletto senza scalini”, partecipando alle spese per 23 mila euro, finanziati sia da fondi propri sia da contributi regionali (la restante somma sarà coperta da sponsor).

Il servizio prevede l’assistenza alla balneazione per le persone con disabilità motoria, in modo da garantire l’accesso al mare anche a persone con difficoltà, assicurando un “mare per tutti”, senza alcun onere a carico degli utenti del servizio stesso.

Il progetto è rivolto a persone di ogni età con disabilità, in particolare: persone con disabilità motorie gravi (paraplegici, tetraplegici, amputati, traumatizzati); persone affette da malattie neurodegenerative (SLA, sclerosi multipla); persone con disabilità psichiche, anche in forma severa; malati oncologici e terminali.